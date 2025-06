Alkohol? Drogen? Wie fahrtüchtig sind die Menschen am Steuer von Sportbooten? Beamte haben knapp zwei Wochen lang gezielt kontrolliert.

Bei einer knapp zweiwöchigen Kontrollaktion zum Beginn der Sportbootsaison hat die Wasserschutzpolizei keinen Drogen- und in wenigen Fällen Alkoholkonsum festgestellt. An zwölf Tagen wurden insgesamt 144 Fahrzeuge kontrolliert, 130 davon waren Sportboote, die anderen gehörten zur Berufsschifffahrt, wie die Wasserschutzpolizei in Magdeburg mitteilte.

Bei 99 freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests wurde in acht Fällen Alkoholkonsum nachgewiesen. Nur einmal aber sei die Grenze von 0,5 Promille überschritten worden. Wegen seiner 0,84 Promille Atemalkoholkonzentration erhielt ein Sportbootführer demnach eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Die Beamten bilanzierten: „Insgesamt weisen die durchgeführten Kontrollen einen positiven und entsprechend verantwortungsvollen Umgang der Fahrzeugführer mit berauschenden Mitteln auf den Wasserverkehrswegen im Land Sachsen-Anhalt auf“.