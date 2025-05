Abfälle oder Rückstände aus Maschinenräumen können zu Umweltschäden in Gewässern führen. Die Wasserschutzpolizei kontrolliert in dieser Woche gezielt die Schifffahrt und Angler.

Mücheln - Die Wasserschutzpolizei in Sachsen-Anhalt beteiligt sich in dieser Woche an einer bundesweiten Kontrollwoche zum Gewässer- und Umweltschutz. Oft würden Umweltbelastungen entstehen, wenn etwa Rückstände aus Maschinenräumen oder Abfälle ins Wasser gelangten, teilte die Polizei mit. Im vergangenen Jahr stellte die Wasserschutzpolizei insgesamt 917 Ordnungswidrigkeiten fest und leitete 326 Strafverfahren ein. Insgesamt wurden nach Angaben des Innenministeriums mehr als 5.100 Kontrollen der Schifffahrt und der Angelfischerei im Jahr 2024 durchgeführt.