Magdeburg - Nach kurzzeitig tauwetterbedingten steigenden Wasserständen bleibt die Hochwasserlage in Sachsen-Anhalt im Großen und Ganzen entspannt. „Überall gab es zunächst einen leichten Anstieg. Mittlerweile fallen die Pegel aber wieder“, teilte die Hochwasservorhersagezentrale in Magdeburg am Donnerstag mit. Durch das Tauwetter und Regenschauer galt an einigen Pegeln - etwa in der Altmark an der Salzwedeler Dumme - zwischenzeitlich die Alarmstufe 2.

Auch entlang der Ilse zeige sich heute eine langsam fallende Tendenz. Am Pegel Ilsenburg wurde der Richtwert der Alarmstufe 1 gestern Abend bereits wieder unterschritten. Eine Ausnahme gebe es dennoch: Am Pegel Bennungen an der Helme nahe der thüringischen Grenzen gilt weiterhin die Alarmstufe 3. Dennoch sei der Pegelstand „nicht besorgniserregend“.

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge ist in den nächsten Tagen kein großer Dauerregen zu erwarten. Am Freitag könne es kurzzeitig vereinzelt regnen. Das Wochenende über soll es dann deutlich trockener werden. So soll es zunächst bis Mitte nächster Woche bleiben.