Was hinter der öligen oder schleimigen Spur steckt, ist noch unklar. Ein Verdacht auf Blaualgen bestätigte sich nicht.

Wassertrübung in Talsperre Pirk - Amt rät vom Baden ab

In der Talsperre wurden Wasserproben wurden entnommen. (Archivbild)

Plauen - Wegen einer Wassertrübung rät das Gesundheitsamt im Vogtlandkreis vom Baden in der Talsperre Pirk ab. Auf der Wasseroberfläche sei laut Beschreibung Außenstehender eine ölige oder schleimige Spur zu sehen gewesen, teilte das Landratsamt in Plauen mit. Das Gesundheitsamt und die Landestalsperrenverwaltung entnahmen demnach Proben vom Gewässer. Die Ergebnisse sollen in der kommenden Woche vorliegen.

Ein Verdacht auf Blaualgen erhärtete sich bei ersten Untersuchungen nicht, wie es hieß. Die Feuerwehr konnte am Mittwoch keine Ölverschmutzung feststellen. Die Trübung des Wassers hat laut Mitteilung bereits abgenommen.