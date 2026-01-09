Zahlreiche Menschen wollen sich über die eigene Verbindung informieren. Das führt zu Problemen. Die Betreiber empfehlen eine Alternative.

Hannover - Sturmtief „Elli“ sorgt für Verunsicherung bei Bus- und Bahnreisenden. Zahlreiche Verbindungen fallen aus oder werden umgeleitet. Verkehrsbetriebe empfehlen, sich vor der Abfahrt über die eigene Verbindung zu informieren. Die Websites brechen jedoch unter den zahlreichen Anfragen von Reisenden teilweise zusammen.

Probleme gab es etwa bei der Fahrplanauskunft der Üstra, die für Busse und Stadtbahnen in und um Hannover verantwortlich ist. Auch bei der BSAG in Bremen oder auch dem Flughafen Hannover kam es zeitweise zu Problemen. Die Verkehrsbetriebe verwiesen für aktuelle Informationen daher auch auf ihre Konten in den sozialen Medien, etwa bei Instagram und Whatsapp.