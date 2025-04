Solange die Ministerinnen und Minister der neuen Bundesregierung nicht fix sind, wird eifrig spekuliert, wer nach Berlin gehen könnte. Was sagt Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff dazu?

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ist Spekulationen entgegengetreten, dass er nach Berlin in die neue Bundesregierung wechseln könnte. „Warum soll ich denn Minister werden? Ich bin Ministerpräsident. Und ich wurde auch nicht gefragt“, sagte der CDU-Politiker der „Berliner Zeitung“.

Haseloff hatte in den vergangenen Wochen darauf gedrungen, dass der neuen Bundesregierung auch Politiker aus dem Osten angehören müssen. Danach war unter anderem Haseloffs Name für die Ressorts Wirtschaft oder Verkehr ins Spiel gebracht worden sowie der des Magdeburger CDU-Bundestagsabgeordneten Tino Sorge (Gesundheit). In CDU-Kreisen heißt es jedoch mehrheitlich, es sei äußerst unwahrscheinlich, dass Haseloff mit 71 Jahren nach Berlin gehen werde.

In Sachsen-Anhalt wird voraussichtlich im Spätsommer 2026 ein neuer Landtag gewählt. Haseloff ist der dienstälteste Ministerpräsident in Deutschland. Der Regierungschef hat bisher offen gelassen, ob er noch einmal als CDU-Spitzenkandidat antritt. Gegenüber der „Berliner Zeitung“ verwies Haseloff darauf, dass es bis zur Wahl noch fast anderthalb Jahre seien, „da kann sich so viel bewegen“.