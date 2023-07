Hannover - Wolken, Schauer und Gewitter: Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich am Freitag auf durchwachsenes Wetter einstellen. Dazu werden Temperaturen bis zu 25 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Samstag lockert es vorübergehend auf, dabei kühlt es sich gebietsweise auf bis zu 13 Grad ab. Für das gesamte Wochenende rechnet der DWD mit Schauern und Gewittern, bei Höchsttemperaturen zwischen 22 und 25 Grad am Samstag und zwischen 20 und 23 Grad am Sonntag.