Wechselhaftes Wetter in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Am Dienstag bleibt es in Berlin und Brandenburg wechselhaft. Nach den Vorhersagen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) kann es vor allem im Norden Brandenburgs und in Berlin Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 km/h geben, die zum Abend aber abnehmen. Der Tag bringt bei Höchstwerten von 20 bis 23 Grad auch einige heitere Abschnitte.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen mehr Wolken auf, die Temperaturen sinken auf bis zu 12 Grad. Ab Mitternacht ist vor allem in Nordbrandenburg mit leichtem Regen zu rechnen. Der Mittwoch beginnt wolkig, vereinzelt regnet es leicht. Im Laufe des Tages wird es bei mäßigem bis starken Windböen zunehmend heiter und trocken. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 26 Grad. Wolken und Wind nehmen zum Abend und in der Nacht zum Donnerstag wieder ab. Es kühlt ab auf bis zu 11 Grad.