Der Mittwoch bleibt weitgehend trocken aber bewölkt. Erst in der Nacht und an den kommenden Tagen wird wieder Regen erwartet – auch Frost ist möglich.

Berlin/Potsdam - Heute bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg tagsüber weitgehend trocken. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es heute wolkig mit heiteren Abschnitten werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad.

Erst zur Nacht hin werden die Wolken dichter. Von Westen her wird in der zweiten Nachthälfte auch Regen erwartet. Die Temperaturen fallen auf bis zu neun Grad.

Am Donnerstag wechseln sich laut DWD Wolken und Schauer ab, auch Gewitter sind möglich. Zum Abend hin klart es jedoch wieder auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad. In der Nacht kühlt es bis auf Tiefsttemperaturen von 2 bis 5 Grad ab. In Bodennähe kann es vereinzelt auch zu Frost kommen.

Heitere Abschnitte am Freitag

Am Freitag gibt es neben Wolken auch heitere Abschnitte. Laut DWD bleibt es trocken. Hier liegen die Höchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad. Auch für die Nacht zum Samstag wird kein Regen erwartet.