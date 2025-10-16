Bis zu 15 Grad am Tag, nachts droht Frost. Welches Wetter der Deutsche Wetterdienst zum Ende der Woche in der Hauptstadt und Umgebung erwartet.

Berlin und Potsdam - Auf eher wechselhaftes Wetter können sich die Menschen zum Ende der Woche in Berlin und Brandenburg einstellen. Bei Höchsttemperaturen von bis zu 15 Grad ist der Himmel im Tagesverlauf wechselnd bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Örtlich sei zudem mit leichtem Regen zu rechnen. Auch in der Nacht auf Freitag bleibt es teils stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen fallen auf bis zu 7 Grad.

Ähnlich verhält es sich tagsüber am Freitag: Bei bis zu 14 Grad sind ein bewölkter Himmel und örtlich etwas Regen zu erwarten. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu 3 Grad. In Bodennähe sei mit leichtem Frost zu rechnen, hieß es weiter.