Wechselhaftes Wetter zum Wochenbeginn

Offenbach - Nach freundlichem Wetter in den vergangenen Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenanfang wechselhaft. Der Montag startet dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge mit starker Bewölkung, die sich im Laufe des Tages zwar örtlich auflockern könne. Am späten Nachmittag und Abend sei aber teils schauerartiger Regen möglich, hieß es. Die Höchsttemperaturen erreichen demnach 20 bis 24 Grad.

In der Nacht zum Dienstag erwarten die Meteorologen starke Bewölkung mit gebietsweise Regen. Örtlich sei Nebel möglich, hieß es. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 8 Grad. Am Dienstag soll es nach Nebelauflösung wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten werden. Als Höchsttemperaturen erwartet der DWD 18 bis 21 Grad.