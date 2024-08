Am Wochenende wechseln sich Regen und Sonne immer wieder ab. Zu Start der neuen Woche wird es aber wieder sommerlich.

Hannover - Mit vielen Wolken und Schauern verabschiedet sich die Woche in Niedersachsen – danach kommt das Sommerwetter aber wieder zurück. Am Samstag kann es im Norden immer wieder Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Landesweit wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 22 Grad im Oberharz und 27 Grad in Hannover. Nachts kühlt es sich auf bis zu 12 Grad ab.

Der Sonntag beginnt mit Regen und vielen Wolken. Im Laufe des Tages lockert es aber immer weiter auf. Auf den Inseln wird es bis zu 21 Grad warm, im Raum Göttingen bis zu 28 Grad. In der Nacht kann es vereinzelt nebelig werden.

Zum Start der neuen Woche löst sich der Nebel immer weiter auf und es wird sonnig und trocken. Mit Höchsttemperaturen zwischen 27 und 31 Grad wird es auch wieder sommerlich warm.