Deutliche Worte zum Abschied: Mit klarer Haltung richtet Stephan Weil vor der Wahl seines Nachfolgers einen Appell an den niedersächsischen Landtag.

Wegen AfD: Weil appelliert an Zusammenhalt der Demokraten

Hannover - Niedersachsens scheidender Ministerpräsident Stephan Weil hat sich zum Abschied aus dem Amt klar von der AfD distanziert. „Uns trennt wirklich sehr viel, und das wissen wir gegenseitig auch“, sagte der SPD-Politiker im Landtag in Richtung der AfD-Fraktion. „Ich für meinen Teil lehne jede Form von völkischem Denken aus tiefer Überzeugung ab, und ich möchte daran auch keinen Zweifel aufkommen lassen.“

An die übrigen Fraktionen von SPD, CDU und Grünen richtete Weil einen Appell. „Der Einzug der AfD in den Landtag erinnert alle anderen Fraktionen immer wieder daran, dass die Gegensätze zwischen ihnen viel geringer sind als der gemeinsame Gegensatz zu Ausländerfeindlichkeit und völkischer Überheblichkeit“, sagte Weil. „Der Zusammenhalt der Demokratinnen und Demokraten in unserem Land ist unter diesen Bedingungen noch viel wichtiger als jemals zuvor.“