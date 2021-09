Wegen Drogenhandels gesucht: Rollerfahrer flüchtet

Stockstadt/Rhein - Ein deutlich unter Drogeneinfluss stehender 24-Jähriger hat in Stockstadt am Rhein (Kreis Groß-Gerau) versucht, auf einem Roller vor einer Verkehrskontrolle zu fliehen. Der junge Mann sei wegen Drogenhandels zur Festnahme ausgeschrieben gewesen, berichtete die Polizei am Freitag. Als eine Streife ihn am Donnerstag erkannte und auf seinem Roller anhalten wollte, gab er Gas und flüchtete. Der 24-Jährige sei jedoch kurz darauf gestoppt und festgenommen worden, teilte die Polizei weiter mit. Ein Drogentest habe positiv auf Kokain, THC und Opiate reagiert.