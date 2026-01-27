Das Winterwetter hat auch Auswirkungen auf die Schifffahrt im Norden. So ist etwa der Elbe-Lübeck-Kanal derzeit nicht befahrbar. Und auch auf der Elbe gibt es Behinderungen.

Lauenburg - Die Elbschleuse bei Geesthacht ist wegen des Eises aktuell gesperrt. Eine durchgängige Schifffahrt auf der Elbe sei Richtung Hamburg derzeit nicht möglich, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Elbe der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Schleuse ist demnach seit gestern und mindestens bis Donnerstag 23.00 Uhr außer Betrieb. Aufgrund des vorhergesagten Wetters könne die Schleuse aber noch länger gesperrt sein beziehungsweise nach kurzer Öffnung erneut gesperrt werden.

Auch Elbe-Lübeck-Kanal gesperrt

Der Elbe-Lübeck-Kanal und dessen Schleusen sind aufgrund von Eis den Angaben zufolge bereits seit dem 22. Januar ebenfalls gesperrt. Die Sperrung dauert demnach vorläufig bis zum 2. Februar.

Der 61 Kilometer lange Kanal verbindet die Ostsee über die Trave mit der Elbe bei Lauenburg. Damit sichert er nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes die Anbindung der Lübecker Häfen an das europäische Binnenwasserstraßennetz. Mit sieben Schleusen überwindet der Kanal die Höhen zwischen Ostsee und Elbe.