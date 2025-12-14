Wegen eines Polizeieinsatzes ist der Bahnhof Brandenburger Tor derzeit gesperrt. Grund ist der Besuch des ukrainischen Präsidenten. Auch am U-Bahnhof Bundestag gibt es Einschränkungen.

Die S-Bahnlinien S1, S2 und S25 halten derzeit nicht am Brandenburger Tor.

Berlin - Aufgrund eines Polizeieinsatzes ist der S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor gesperrt. Die S-Bahnlinien S1, S2 und S25 halten dort derzeit nicht, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Gleiches gilt nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe für die U5.

Nach Angaben der Polizei steht die Sperrung im Zusammenhang mit einem Staatsbesuch. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird für Beratungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine in der Hauptstadt erwartet.

Wie die Polizei bei X schrieb, sind derzeit auch am U-Bahnhof Bundestag „nicht alle Ein- und Ausgänge geöffnet“. Die Polizei riet dazu, alternative Verbindungen zu nutzen.

Wie lange die Sperrungen andauern, blieb unklar.