Der 74-Jährige wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem ermittelt die Polizei nun gegen ihn.

Naumburg - Wegen einer angekündigten Zwangsräumung soll ein Mann in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer gelegt haben. Zeugen hatten am Donnerstag den Rauch bemerkt und den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Zwischenzeitlich habe der 74 Jahre alte Mieter auf der äußeren Fensterbank der Wohnung im dritten Obergeschoss gesessen.

Rettungskräfte konnten ihn dennoch sicher aus der Wohnung holen, hieß es. Er wurde demnach mit Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weil der tatverdächtig ist, sei der Mann vorläufig festgenommen worden. Die Polizei ermittle wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.