Bundeskanzler Friedrich Merz trägt sich beim Antrittsbesuch im Roten Rathaus ins Goldene Buch ein. Was beim Treffen mit Kai Wegner und dem Berliner Senat noch geplant ist.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner empfängt Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) im Roten Rathaus. Das teilte die Senatskanzlei mit. Der Antrittsbesuch von Merz ist für den 3. Dezember geplant. Im Säulensaal soll sich der Bundeskanzler in das Goldene Buch von Berlin eintragen. Anschließend ist dort ein Gruppenfoto mit ihm und den Mitgliedern des Berliner Senats vorgesehen.

Danach besuchen Wegner und Merz am Nachmittag das Unternehmen Berlin Space Technologies GmbH in Berlin-Adlershof. Nach Angaben der Senatskanzlei soll es dort einen Rundgang durchs Unternehmen mit Erläuterungen zum Satellitenbau geben, auf den Berlin Space Technologies spezialisiert ist.

Merz will bis zum Jahresende alle 16 Bundesländer besucht haben. Gerade erst war er zum Antrittsbesuch in Hamburg und Anfang des Monats in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.