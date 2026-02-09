Kai Wegner reist nach Italien, trifft Mailands Bürgermeister und fiebert mit dem deutschen Eishockey-Team. Es geht natürlich auch um die Olympia-Pläne der deutschen Hauptstadt.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) reist zu den Olympischen Winterspielen nach Italien. Das teilte die Senatskanzlei mit. Start ist bereits am Dienstagvormittag. Aus diesem Grund wird Wegner nicht an der Sitzung des Senats teilnehmen, wie ein Sprecher erklärte.

Der CDU-Politiker will sich unter anderem mit dem Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Sala, treffen. Dabei soll es nicht zuletzt darum gehen, wie die Vorbereitungen auf die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo gelaufen sind.

Wegner will auch zum Eishockey

Außerdem werde am Empfang des „Team D“ beim deutschen Generalkonsulats und beim Deutschen Olympischen Sportbund teilnehmen. Wegner will sich darüber hinaus das Eishockey-Spiel der Frauen zwischen Deutschland und Italien ansehen. Der Rückflug ist dem Sprecher zufolge für Mittwochmittag geplant.

„Bei dieser Reise geht es darum, ein klares Signal an die olympische Familie zu senden: Berlin ist bereit für Olympische und Paralympische Spiele“, teilte Wegner mit. „Die Begeisterung, die wir in Italien erleben, wollen wir auch in unsere Stadt tragen.“

Berlin sei in Mailand und Cortina d’Ampezzo so präsent wie bei keinen Winterspielen zuvor. „Es freut mich sehr, dass allein 19 Sportlerinnen und Sportler aus unserer Stadt das Team Deutschland bei diesen Winterspielen und den Paralympics vertreten“, so Wegner weiter.