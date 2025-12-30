Berlins Regierender Bürgermeister Wegner setzt in seiner Neujahrsansprache auf Zuversicht. Welche Maßnahmen er 2026 für mehr Sicherheit oder saubere Straßen plant.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner ruft die Menschen dazu auf, mit Zuversicht in das neue Jahr zu starten. „Ich weiß, viele von Ihnen machen sich Sorgen“, sagt der CDU-Politiker laut dem vorab veröffentlichten Manuskript in seiner Neujahrsansprache. „Die globalen Krisen, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, ja, die angespannte Lage in vielen Teilen der Welt, treiben uns alle um. Manchmal mag man das alles nicht mehr hören.“ In turbulenten Zeiten seien Zusammenhalt und Stabilität wichtiger denn je. „Starten wir mit Zuversicht und Optimismus ins neue Jahr. Gemeinsam können und werden wir unsere Zukunft in Berlin gestalten.“

Auch in Berlin seien die Herausforderungen groß, so Wegner. „Viele Menschen sorgen sich, ob sie ihre Mieten noch bezahlen können, ob das Leben in unserer Stadt noch sicher ist und wie es mit der Gesundheitsversorgung weitergeht. Ich nehme diese Sorgen, Ihre Sorgen sehr ernst.“

Wohnungsbau und bessere Ausstattung für Polizei

Daher setze der Senat weiter auf Neubau, bezahlbare Mieten und Mieterschutz. „Wir stärken unserer Polizei den Rücken und sorgen für eine moderne und bessere Ausstattung. Wir stärken unsere Krankenhäuser und werden dafür sorgen, dass eine verlässliche Gesundheitsversorgung in allen Bezirken gewährleistet wird. Und ich bin überzeugt, dass wir die Herausforderungen meistern werden.“

Dafür seien mutige Entscheidungen und die richtigen Prioritäten notwendig. „Wir in Berlin haben uns auf den Weg gemacht.“ So sei eine Verwaltungsreform beschlossen worden als Grundlage für ein funktionierendes Berlin. „Wir haben es geschafft, dass Sie problemlos in unseren Bürgerämtern einen Termin auch kurzfristig bekommen“, zählte Wegner weiter auf.

Dreck und Müll als Problem

„Ich weiß, dass sich viele von Ihnen auch mal ärgern – über die vielen Baustellen in Berlin, über Müll und Verwahrlosung“, so der Regierende Bürgermeister. „Ich versichere Ihnen: Wir sind und werden auch hier weiter tätig. Wir werden einen Baustellenkoordinator einsetzen und ein echtes Baustellenmanagement einführen“, kündigte er an. Und: „Jeder Bezirk bekommt zusätzliche Mitarbeiter für den Einsatz gegen Müll und Dreck.“

Die Neujahrsansprache des Regierenden Bürgermeisters wird am Donnerstag, dem 1. Januar 2026, um 19.55 Uhr in voller Länge im RBB-Fernsehen ausgestrahlt.