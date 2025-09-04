In Berlin liegen Baustellen teilweise lange brach. Das sorgt mitunter für unnötige Staus und Verkehrsbehinderungen. Berlins Regierender Bürgermeister will einen Kontrolleur einsetzen.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will in Zukunft die Baustellen in Berlin intensiver überprüfen lassen. „Ich habe was gegen Baustellen, wo über Wochen keine Bauarbeiter sind“, sagte Wegner im Gespräch mit 105,5 Spreeradio. Es brauche daher einen Baustellenkoordinator.

Dieser solle die Baufirmen unter Druck setzen, wenn lange Zeit auf einer Baustelle nichts passiere. Der Koordinator solle die Baustellen ablaufen, führte Wegner aus. Es brauche ein gutes Baustellenmanagement mit Abstimmungen zwischen den Versorgungsunternehmen, den Wasserbetrieben und den Strom- und Gasversorgern. Es könne nicht sein, dass eine Straße an der gleichen Stelle immer wieder aufgerissen werde.