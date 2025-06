Berlins Regierender Bürgermeister Wegner deutet an, dass er bei der Wahl 2026 wieder antritt.

Wegner will Regierungsstil „ohne Streit“ 2026 weiterführen

Angesprochen auf die Wahl 2026 lässt der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), erkennen, dass er gerne weitermachen will. (Archivbild)

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat erkennen lassen, dass er gerne nach der Wahl 2026 weitermachen will. Er sagte dem Nachrichtenportal „t-online“ auf die Frage, was er im Fall einer Wiederwahl anders machen würde: „Mein Ziel ist es, den aktuellen Berliner Regierungsstil weiterzuführen. Ohne Streit, sondern mit pragmatischen Lösungen.“ Diesen Weg wolle er auch nach der Wahl 2026 weitergehen.

Auf die Frage, ob er wieder als Spitzenkandidat der CDU antreten will, sagte er: „Lassen Sie sich überraschen.“ Die Aufgabe, Berlin zu einer funktionierenden, noch lebenswerteren Stadt zu machen, mache ihm sehr große Freude. Die Wahl zum Landesparlament steht am 20. September 2026 an.