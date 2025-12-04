Der Liedermacher freut sich über Plätzchen von Fans nach seinen Auftritten – und erzählt, wie er zur Weihnachtszeit mit Gewicht und Waage „im Dialog“ bleibt.

Berlin - Liedermacher Rolf Zuckowski (78) schaut beim Geschenke auspacken lieber zu, als selbst im Mittelpunkt zu stehen. „Das Zuschauen macht mir ganz viel Freude - sogar mehr als das Auspacken. Ich habe schon vor einiger Zeit gesagt, man muss mir nichts mehr schenken. Ich möchte gerne dabei sein, wenn andere beschenkt werden“, sagte Zuckowski der Deutschen Presse-Agentur.

Dennoch freue er sich, wenn er etwas geschenkt bekomme, auch wenn er unterwegs sei. Nach kleinen Gastspielen oder Veranstaltungen gäben ihm Fans in allererster Linie Plätzchen mit - in Anspielung auf sein Kinder-Weihnachtslied „In der Weihnachtsbäckerei“. Er bringe sie dann immer nach Hause mit.

Mit der Waage zu Weihnachten im Dialog

Auf die Frage, ob er mit dem Plätzchenessen hinterherkomme, sagte er: „Weihnachten ist natürlich die Zeit, wo man mit seinem Gewicht und der Waage im Badezimmer immer noch gewisse Dialoge führt. Aber ich habe es bisher immer noch hinbekommen, dass ich dann zur Jahreswende noch alle Kleidung tragen konnte, die ich tragen wollte.“

Viele Menschen schenkten ihm auch Briefe. „Meistens schreiben die Eltern etwas, was meine Lieder ihnen im Leben so bedeutet haben und die Kinder malen dann Bilder dazu“, sagte der Musiker.

In Berlin ist zwischen dem 5. und 28. Dezember wieder das Musical „Die Weihnachtsbäckerei“ zu sehen. Es erzählt von einer turbulenten Geschichte zur Vorweihnachtszeit, in der viele Weihnachtslieder von Zuckowski eingebettet sind.