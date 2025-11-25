Wegen eines Unfalls kommt der Weihnachtsbaum für den Pariser Platz etwas später an als geplant. Das THW stellt den Baum auf - geschmückt wird er aber erst später.

„Dieses Mal ist es ein sehr voller Baum. Wir hatten schon welche, die waren deutlicher kahler“, ist sich THW-Einsatzleiter Julius Kerkhoff sicher.

Berlin - Mit etwas Verzögerung ist der Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor aufgestellt worden. Die 16 Meter hohe „Gemeine Fichte“ aus Sömmerda in Thüringen wurde von Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks mit Hilfe eines Krans bei eisigen Temperaturen am Montagabend aufgestellt. „Der Baum ist wunderschön, perfekt verpackt, alles arbeitet Hand in Hand“, sagte THW-Einsatzleiter Julius Kerkhoff vor Ort. Gegen die Kälte halfen Kerkhoff zufolge „warme Getränke und schöne Gedanken an die Weihnachtszeit“.

Der Baum traf wegen eines Unfalls auf Strecke nach Berlin verspätet ein. Laut Kerkhoff war der Baumtransport selbst nicht am Unfall beteiligt, wurde aber durch ihn aufgehalten.

Nach Ankunft des Baums in Berlin setzte das THW ihn mit Hilfe eines Krans in einen dafür vorgesehenen Gully. Kerkhoff betonte, dass der Einsatz für das THW und ihn persönlich jedes Jahr sehr besonders sei. „Es gibt viele bei uns, die diesen Einsatz mitmachen wollen“, sagte der Einsatzleiter. „Für mich ist das jedes Jahr der Beginn der Weihnachtszeit.“

Es ist der elfte Baum aus Thüringen in Folge an dem Wahrzeichen. Angeknipst werden soll er am 1. Advent. Bis dahin wird er geschmückt. Beim Baum für das Berliner Abgeordnetenhaus hatte es in der vergangenen Woche eine Panne gegeben: Der Baum zerbrach beim Transport.