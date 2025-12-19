Unbekannte haben den Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt in Löbau zu Fall gebracht. Am Ende ging die Weihnachtsgeschichte doch noch gut aus.

In der Nacht haben Unbekannte den Weihnachtsbaum der Stadt zu Fall gebracht. (Symbolfoto)

Löbau - Unbekannte haben den Weihnachtsbaum der Stadt Löbau (Landkreis Görlitz) angesägt und zu Fall gebracht. Laut Polizei wurde der beschädigte Baum gegen 3.30 Uhr am Freitagmorgen gemeldet. Die zehn Meter hohe Blaufichte lag quer über dem Altmarkt. Der Baumschmuck wurde beschädigt, darunter der große Herrnhuter Stern an der Spitze. Als die Feuerwehr eintraf, leuchteten die Lichter noch.

Stadtoberhaupt spricht von einem surrealen Bild

„Also das war wirklich surreal, muss man sagen“, erklärte Oberbürgermeister Albrecht Gubsch dem „Radio Lausitz“. Als er am Morgen Bilder von dem Baum sah, habe er zunächst an einen Spaß geglaubt. „Bis ich dann sah, dass es der Altmarkt war. Und das sah dann doch relativ realistisch aus mit dem liegenden Baum, der ja noch leuchtete.“

Oberbürgermeister schätzt Schaden auf 1.000 Euro

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei oder der Stadtverwaltung zu melden. Gubsch schätzt den Schaden auf 1.000 Euro. Man habe momentan einige Probleme mit Vandalismus. Es sei schwierig, nachtaktive Täter zu erwischen.

Unternehmen spendet neuen Stern

Der Baum wurde inzwischen wieder in einer etwas kürzeren Form wieder aufgestellt: Mitarbeiter des Bauhofes kürzten die Blaufichte ein und hievten sie mit Hilfe eines Krans in die Hülse. Die Herrnhuter Sterne GmbH spendete kurzerhand einen neuen Stern für die Baumspitze.