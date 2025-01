Schönau-Berzdorf auf dem Eigen - Durch einen brennenden Weihnachtsbaum in Schönau-Berzdorf auf dem Eigen (Landkreis Görlitz) ist eine Frau schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei ging der Baum aus bisher unbekannten Gründen am Mittwochabend in einer Wohnung in Flammen auf.

Die 64-jährige Bewohnerin wurde den Informationen nach mit schweren Verletzungen aus dem Mehrfamilienhaus in der Bergstraße gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Wohnung sei nicht mehr bewohnbar, weitere Wohnungen seien jedoch nicht betroffen gewesen, hieß es von den Behörden. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.