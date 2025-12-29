Die Weihnachtszeit ist vorbei - nach und nach dienen deshalb auch die geschmückten Tannenbäume in vielen Wohnzimmern aus. An diesen Tagen kommt die BSR zur Abholung.

Zwischen dem 10. und dem 24. Januar holt die BSR im kommenden Jahr wieder ausgediente Weihnachtsbäume ab. (Archivbild)

Berlin - Vom 10. bis zum 24. Januar holt die Berliner Stadtreinigung (BSR) ausgediente Weihnachtsbäume ab. Pro Stadtteil gibt es zwei Abholtermine, wie das landeseigene Unternehmen mitteilte. Die genauen Daten können demnach auf der Internetseite der BSR abgerufen oder telefonisch erfragt werden (030-75924900).

Die Bäume müssen am Vorabend des Abholtags gut sichtbar am Stück und unverpackt am Straßenrand abgelegt werden. Aller Schmuck muss vollständig entfernt sein. Auch Lametta dürfen die Bäume nicht mehr tragen. Ein weiterer Hinweis der BSR: Weihnachtsbäume gehören nicht in die Biotonne. Die Äste und Stämme sind demnach für Vergärung ungeeignet.

Wer den eigenen Baum schon früher loswerden will, kann ihn zu einem der BSR-Recyclinghöfe bringen. Das kostet bis zu einer Menge von einem Kubikmeter nichts.

Die BSR sammelt eigenen Angaben zufolge jedes Jahr rund 2.100 Tonnen Weihnachtsbäume. Die Pflanzen werden geschreddert und die Überreste in Großkompostieranlagen und Biomassekraftwerken verwertet. Die Elefanten im Berliner Zoo werden hingegen nicht mit den ausgedienten Bäumen gefüttert. Dafür eignen sich laut BSR nur ungenutzte Weihnachtsbäume, die etwa nicht verkauft worden sind.