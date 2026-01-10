Manche liegen schon ausrangiert am Straßenrand: Die Berliner Stadtreinigung sammelt nun wieder Weihnachtsbäume ein. Wo man die Termine findet und was man beachten muss.

Berlin - In Berlin werden in den kommenden beiden Wochen ausrangierte Weihnachtsbäume abgeholt. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) sammelt die Bäume bis 24. Januar ein - pro Stadtteil gibt es zwei Termine. Dabei sind einige Punkte zu beachten:

Die Bäume sollen gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden, bestenfalls bereits am Vorabend oder spätestens bis 06.00 Uhr früh am Abholtag. Die Bäume müssen ab­geschmückt sein - auch Lametta muss abgehängt werden. Die Abholtermine können auf der Internetseite nachgeschaut oder telefonisch unter 030 75924900 erfragt werden.

„Bitte den Baum nicht in eine Mülltüte stecken, weil Plastiktüten die Weiterverwertung erschweren“, schreibt die BSR. Der Baum soll auch nicht zerkleinert werden. Die Arbeit der Einsatzkräfte werden zudem erleichtert, wenn die Bäume in kleinen Baumgruppen abgelegt würden.

Warum die Bäume nicht in die Biotonne gehören

„Die Biotonne ist dagegen für alte Weihnachtsbäume der falsche Ort, weil sich Stämme und Äste nicht zur Vergärung in der Biogasanlage eignen“, schreibt die Stadtreinigung. Die BSR sammelt eigenen Angaben zufolge jedes Jahr rund 2.100 Tonnen Weihnachtsbäume. Die Pflanzen werden geschreddert und die Überreste in Großkompostieranlagen und Biomassekraftwerken verwertet.