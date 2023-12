Weihnachtsmann kommt mit Fischkutter in Greetsieler Hafen an

Greetsiel - Auf einem Fischkutter ist ein Weihnachtsmann am Sonntag im Greetsieler Hafen im Landkreis Aurich angekommen. Hunderte Menschen beobachteten, wie der Mann im traditionellen Kostüm das Festland betrat. Begleitet wurde er dabei von Fackelträgern der Jugendfeuerwehr. Anschließend nahm der Weihnachtsmann Platz auf einer vorbereiteten Fläche auf dem Weihnachtsmarkt in dem Küstenort. Dort beschenkte er Kinder, die Gedichte aufsagten, mit Süßigkeiten. Der „Lüttje Greetmer Wiehnachtsmarkt“ wird jährlich am zweiten und dritten Adventswochenende im Fischerdorf Greetsiel organisiert.