Mehr als 300.000 Kinderbriefe aus aller Welt: In Himmelpfort landet der Wunschzettel direkt beim Weihnachtsmann – und wird sogar beantwortet.

Der Weihnachtsmann kümmert sich in Himmelpfort um die Briefe von Kindern. (Archivbild)

Berlin - Der Weihnachtsmann ist auf dem Weg vom Nordpol nach Brandenburg. Am Vormittag (11.00 Uhr) soll er rund sechs Wochen vor Heiligabend in Himmelpfort im Landkreis Oberhavel ankommen.

Wenn er nach seiner langen Reise in dem Ortsteil von Fürstenberg eintrifft, wollen Kinder der Grundschule Bredereiche ihn begrüßen und ihre Wunschzettel übergeben.

Die größte Weihnachtspostfiliale

In Himmelpfort ist die den Angaben zufolge größte der bundesweit insgesamt sieben Weihnachtspostfilialen zu Hause, in der jährlich rund 300.000 Wunschzettel eintreffen.

Bis Heiligabend wird der Weihnachtsmann mit Unterstützung seiner 20 von der Deutschen Post engagierten Weihnachtsengel Kinderbriefe aus Deutschland und aller Welt lesen und beantworten.

Die Weihnachtspostfiliale in Brandenburg hat bereits Tradition: 1984 schrieben die ersten beiden Kinder aus Sachsen und Berlin an den Weihnachtsmann in Himmelpfort.