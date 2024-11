Noch knapp vier Wochen bis Heiligabend. Der Weihnachtsmann einer Stiftung schaut schon mal in Berlin vorbei.

Weihnachtsmann landet am Hauptstadtflughafen

Besuch aus Lappland: Am BER ist der Weihnachtsmann gelandet.

Schönefeld - Der Weihnachtsmann hat Halt am Hauptstadtflughafen gemacht. Statt mit Rentieren kam er mit einem Flugzeug aus der finnischen Hauptstadt Helsinki. Begrüßt wurde der Weihnachtsmann der Santa Claus Foundation unter anderem von mehreren Grundschulkindern.

Die Stiftung setzt sich nach eigenen Angaben für Kinder auf der gesamten Welt ein. Außerdem pflege sie das weltweite Image Finnlands als „echtes Weihnachtsland und Heimat des Weihnachtsmanns“.

Am Flughafen hatten Kinder und Erwachsene nun die Möglichkeit, den Weihnachtsmann in rotem Mantel und mit Rauschebart persönlich zu treffen. Am Donnerstag macht Santa Claus dann von 11.00 bis 20.00 Uhr Stopp im Bikini Berlin.