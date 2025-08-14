Bei der großen Hitze fühlt sich Weihnachten noch weit entfernt an. Sachsens Weihnachtsmarktbetreiber haben dennoch die Suche nach einem Baum für ihren Markt eingeläutet.

Dresden/Pirna - Die Betreiber des Augustusmarktes in Dresden und des Canalettomarktes in Pirna suchen für die Märkte nach einem Weihnachtsbaum. Wie in jedem Jahr solle ein schöner Baum Dresdens zweitgrößten Weihnachtsmarkt und den Pirnaer Markt zieren, hieß es in einer Mitteilung der Betreiber. In Dresden und in Pirna sind eine Tanne oder eine Blaufichte gefragt, die am besten gerade und gleichmäßig bewachsen sind.

Nur in der Höhe gibt es einen Unterschied: Der Baum für den Augustusmarkt sollte 8 bis 10 Meter hoch sein, der Baum für den Canalettomarkt kann 12 bis 14 Meter hoch sein. Wer einen Baum kostenlos abgeben möchte, sollte zudem nicht weiter weg als 20 Kilometer von Dresden beziehungsweise 15 Kilometer von Pirna entfernt wohnen. Auch sollte der Baum frei stehen und von einem Kran erreichbar sein.

Wer einen geeigneten Baum abzugeben hat, kann sich bis zum 15. September am besten per E-Mail unter info@plandesaxe.de melden. Die Kosten für den Transport würden übernommen.