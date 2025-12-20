Die milden Temperaturen der letzten Tage gehören vor und an Weihnachten der Vergangenheit an. Es wird eher schmuddelig. Ist Schnee zu erwarten?

Das Wetter vor und an Weihnachten wird in Sachsen-Anhalt eher schmuddelig. (Archivbild)

Magdeburg - Teils böiger Ostwind sorgt in Sachsen-Anhalt zum Start in die Weihnachtswoche für niedrigere Temperaturen und kaum noch Sonnenschein. Zwar sei es nicht „die große Kälte“, aber im Wochenverlauf kommen mäßig kalte Luftmassen aus Osteuropa heran, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Sonne mache sich rar.

Das Wetter vor und an den Weihnachtsfeiertagen gestalte sich stark bewölkt und nebelig-trüb, örtlich kann es immer mal wieder Sprühregen geben. Die Tageshöchstwerte liegen am Montag und Dienstag zwischen 0 und 6 Grad.

An Heiligabend könnten zumindest im Harz ein paar Schneeflocken fallen, wie es hieß. Im Flachland sei dagegen maximal mit Schneegriesel zu rechnen.