Angreifer Nelson Weiper vom FSV Mainz 05 meldet sich erstmals nach seiner Vertragsverlängerung zu Wort. Der U21-Nationalspieler reagiert dabei auch auf Spekulationen um seine Person.

Mainz - Stürmer Nelson Weiper hat nach seiner Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 die vorausgegangenen Spekulationen um seine Person angeprangert. „Natürlich fand ich es ein bisschen schade, dass so viele Fake-Nachrichten verbreitet wurden. Eigentlich haben 99 Prozent davon überhaupt nicht gestimmt“, sagte der deutsche U21-Nationalspieler nach dem 4:1 im Playoff-Rückspiel der Conference League gegen den norwegischen Rekordmeister Rosenborg Trondheim.

Durch den Sieg, an dem Weiper bei seinem Startelf-Debüt in dieser Saison mit einem Treffer beteiligt war, schafften die 05er doch noch den Einzug in die Ligaphase des Europapokals. Das Hinspiel in Trondheim hatte Mainz noch 1:2 verloren.

„Mein Ziel war es, hier in Mainz zu bleiben, zu verlängern und ich bin einfach froh, dass es jetzt geklappt hat“, sagte Weiper, der seinen im kommenden Sommer auslaufenden Kontrakt vorzeitig bis 2029 verlängert hatte. Nur bei der Frage nach dem Zeitpunkt der Verlängerung seien sich der Club und er uneinig gewesen, erklärte Weiper.

Viel Wirbel um Weiper

Um die Personalie hatte es in den vergangenen eineinhalb Wochen viel Wirbel gewesen. Sowohl beim 1:0-Sieg im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden als auch im Playoff-Hinspiel in Norwegen hatte Weiper nicht im Kader der Rheinhessen gestanden. Hätten die Mainzer den 20-Jährigen nicht länger an sich gebunden, hätten sie mit einem ablösefreien Abgang im kommenden Sommer rechnen müssen. Kurz vor dem Trondheim-Spiel gab es dann Klarheit.