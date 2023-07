Weiße Flotte in Magdeburg nimmt Ausflugsfahrten wieder auf

Das Ausflugsschiff "Sachsen-Anhalt" der Weißen Flotte Magdeburg fährt in das Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee ein.

Magdeburg - Die Weiße Flotte Magdeburg will am kommenden Montag die Schifffahrt wieder aufnehmen. Wegen des steigenden Wasserstandes der Elbe könnten die Fahrgastschiffe wieder ablegen, sagte ein Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe am Freitag. Die Ausflugsfahrten waren seit Anfang Juli wegen des niedrigen Wasserstandes des Flusses eingestellt. Die Personenfähre Buckau und die Gierfähre Westerhüsen waren von den Einschränkungen nicht betroffen.