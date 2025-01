Michael Devoe (r) war der Matchwinner für Weißenfels in Göttingen.

Göttingen - Die Basketballer von Syntainics MBC haben den zweiten Vergleich gegen die BG Göttingen innerhalb von sieben Tagen dank des überragenden Michael Devoe zu ihren Gunsten entscheiden. Die Weißenfelser behielten beim Schlusslicht mit 94:80 (53:38) die Oberhand. Devoe steuerte 35 Punkte zum Erfolg bei. Das Duell vor einer Woche hatte die Mannschaft erst nach hartem Kampf in der Schlussphase noch mit 93:91 gewonnen.

Neben Devoe hatten Charles Callison (16), Spencer Reaves (15) und Tyren Johnson (13) den größten Anteil am neunten Saisonsieg der Mitteldeutschen. Für Göttingen erzielten Tra Holder (23), Marcus Shaver Jr. (15), Demajeo Wiggins (12) und Collin Welp (11) die meisten Punkte.

Die Weißenfelser erwischten einen Start nach Maß. Nach dem einzigen Rückstand in dieser Begegnung (2:3, 3.) zogen die Mitteldeutschen mit einem 13:0-Lauf auf 15:3 davon und bauten diesen Vorsprung über 21:7 (7.) und 51:32 (19.) auf 86:66 (34.) aus. Dabei profitierten die Gäste in erster Linie von ihrer starken Trefferquote von 55 Prozent aus dem Feld. Die Göttinger hatten in dieser Hinsicht mit 42 Prozent einen deutlich schlechteren Wert.