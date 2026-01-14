Auch wenn die Temperaturen langsam wieder etwas milder werden, sinken sie in der Nacht stellenweise noch immer unter den Gefrierpunkt. Der Deutsche Wetterdienst rechnet erneut mit Glätte.

Berlin/Potsdam - Das Wetter in Berlin und Brandenburg wird wieder etwas milder. In der Uckermark sind bis zu 4 Grad und in den Elbe-Elster-Niederungen um die 7 Grad zu erwarten, wie es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) hieß. Dennoch bleibt es bewölkt und es kommt zeitweise Regen hinzu. Nur in der Uckermark wird außerdem geringe Glätte vorhergesagt.

Erst für die Nacht zum Donnerstag rechnet der DWD im gesamten Gebiet von Berlin und Brandenburg wieder mit Glätte. Grund dafür ist erneut überfrierender Regen, da die Temperaturen bis auf minus 2 Grad sinken können. Stellenweise ist darüber hinaus mit dichtem Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern zu rechnen.

Auf Glätte folgt Nebel

Im Laufe des Donnerstags steigen die Temperaturen wieder auf etwa 7 Grad an. Zusätzlich geht der DWD von vielen Wolken aus. Es bleibt zudem neblig. In der Nacht zum Freitag wird bei Temperaturen zwischen 2 und minus 1 Grad zudem kein Regen erwartet.

Die Sonne kommt erst am Freitag stellenweise etwas mehr heraus, auch wenn besonders im Nordosten weiter Nebel erwartet wird. Die Höchstwerte steigen auf 4 bis 6 Grad. In der Nacht auf Samstag breiten sich laut DWD wieder Hochnebelfelder aus, es bleibt jedoch trocken. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 1 Grad.