Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor starken Schneeverwehungen im Norden. Welche Regionen betroffen sind und wie lange die Warnung gilt.

Hamburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiter vor Unwetter durch starke Schneeverwehungen in Teilen Norddeutschlands. Die amtliche Unwetterwarnung gilt bis Samstag, 7.00 Uhr für das Gebiet zwischen Ostfriesland, Elbe-Weser-Dreieck, Dithmarschen und Dänischer Grenze. Auf Helgoland treten bis Freitagabend demnach orkanartige Böen aus Ost auf.