In Magdeburg ist eine wichtige Brücke nahe dem Hauptbahnhof wegen massiver Schäden gesperrt worden. Für Fußgänger und Radfahrer ist eine zusätzliche Querung geplant.

Die Stadt Magdeburg ruft Radfahrer und Fußgänger dazu auf, den gesperrten Brückenbereich am Damaschkeplatz nicht zu durchbrechen.

Magdeburg - Die Stadt Magdeburg ruft Radfahrer und Fußgänger dazu auf, den gesperrten Brückenbereich am Damaschkeplatz zu beachten. „Es ist klar beschildert und klar zu sehen, dass dieser Bereich gesperrt ist“, sagte ein Sprecher der Stadt der Deutschen Presse-Agentur. An der Stelle im Stadtzentrum sei immer wieder zu beobachten, wie sich Menschen Zutritt verschafften. Die Stadt erwägt, andere Bauzäune aufzustellen, um den Bereich zu sichern.

Wegen erheblicher Schäden war die Brücke am Damaschkeplatz am Dienstag vollständig gesperrt worden. Betroffen sind der Autoverkehr, Straßenbahnen, Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgänger.

Am Donnerstag sollen Arbeiten für eine zusätzliche Querung für Radfahrer und Fußgänger über den Magdeburger Ring unweit der abgesperrten Stelle beginnen. Dazu müssen nach Angaben der Stadt an den Fahrbahnen mehrere Schutzplanken geöffnet und im Grünstreifen am Adelheidring eine Asphaltrampe gebaut werden.

Bei einer Sonderprüfung waren an mehreren Spanngliedern der Brücke zahlreiche Risse und Drahtbrüche festgestellt worden. An den Brücken auf dem Magdeburger Ring wurde sogenannter Hennigsdorfer Spannstahl verbaut, bei dem das Risiko einer sogenannten Spannungskorrosion besteht. Dieser Spannstahl wurde auch an der Dresdner Carolabrücke verbaut.