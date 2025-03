Weiterer Tuberkulose-Fall in Dresden festgestellt

Dresden - Im Umfeld einer Kindertageseinrichtung in Dresden hat das Gesundheitsamt eine weitere Tuberkulose-Ansteckung festgestellt. Drei Betroffene seien bislang ermittelt worden, teilte die Stadt mit. Sie befinden sich demnach in Quarantäne und werden medizinisch betreut.

Nachdem bei einem Menschen sowie einer engen Kontaktperson jeweils eine ansteckende Tuberkulose-Erkrankung diagnostiziert wurde, führte das Gesundheitsamt in der vergangenen Woche eine sogenannte Umgebungsuntersuchung unter rund 160 Menschen im Umfeld der Kita durch. Bei einer einstelligen Zahl relevanter Kontaktpersonen außerhalb der Einrichtung stehen die Tests den Angaben nach noch aus, weil sie sich derzeit nicht in Dresden aufhalten.

Nach acht bis zwölf Wochen ist auch bei negativ getesteten Menschen eine weitere Untersuchung erforderlich, um eine Ansteckung und Erkrankung sicher auszuschließen.

2024 mehr Fälle in Sachsen

Tuberkulose tritt in Deutschland nur noch sehr selten auf. In Sachsen gab es im vergangenen Jahr laut Landesuntersuchungsanstalt 161 Erkrankungen - ein Anstieg von elf Prozent im Vergleich zu 2023. In Dresden wurden laut Stadt voriges Jahr Infektionen bei 34 Menschen nachgewiesen, 2023 waren es 18.

Die Infektionskrankheit wird durch Bakterien verursacht und betrifft überwiegend die Lunge. Sie wird übertragen, wenn infizierte Menschen beim Husten und Niesen Erreger ausscheiden. Ohne Behandlung stirbt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation etwa die Hälfte der Infizierten. Mit einer vier- bis sechsmonatigen Behandlung können rund 85 Prozent der Menschen geheilt werden.