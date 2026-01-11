Glatteis und Eisregen: Wo in Niedersachsen und Bremen am Montag weiterhin der Präsenzunterricht entfällt und wo nicht.

In Teilen Niedersachsens als auch in Bremen wird auch am Montag der Präsenzunterricht ausgesetzt. (Archivbild)

Hannover/Bremen - Aufgrund der Wettervorhersage von überfrierender Nässe, Eisregen und Glatteis setzen erste Landkreise in Niedersachsen und Bremen den Präsenzunterricht am Montag weiter aus.

Schulausfall, Distanzunterricht und Notfallbetreuung

Sowohl in Oldenburg und Bremerhaven als auch in den Landkreisen Peine, Wesermarsch, Hildesheim und Cuxhaven sowie in der Region Hannover entfällt der Präsenzunterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt, beziehungsweise des Kreises. Während in Bremerhaven an allen städtischen Schulen auf Distanzunterricht gewechselt wird, entscheiden in Oldenburg die Schulen eigenverantwortlich, ob dieser stattfindet oder nicht. In Hannover, Cuxhaven, Hildesheim und Wesermarsch wird nur an den berufsbildenden Schulen Distanzunterricht durchgeführt.

In Bremerhaven ist für eine Notfallbetreuung bis zur 6. Klasse gesorgt, auch in den anderen Städten und Landkreisen bleibt diese trotz Unterrichtsausfall bestehen.

Im Gegensatz dazu teilte die Stadt Bremen mit, dass ab Montag der Präsenzunterricht wieder aufgenommen würde.