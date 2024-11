In Sachsen-Anhalt fällt im Schnitt häufiger der Strom aus als in anderen Bundesländern. (Archivbild)

Magdeburg/Bonn - Sachsen-Anhalt ist weiterhin deutlich stärker von Stromausfällen betroffen als andere Bundesländer. Wie aus Daten der Bundesnetzagentur hervorgeht, waren Verbraucher in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr durchschnittlich fast 18 Minuten von Ausfällen betroffen. Bundesweit lag der Schnitt bei 12,8 Minuten.

Die Bundesnetzagentur betonte aber, dass die Versorgungsqualität in Deutschland weiter auf sehr hohem Niveau liege. Im vergangenen Jahr gab es nur in Thüringen und Rheinland-Pfalz durchschnittlich längere Ausfallzeiten. In Thüringen lag der Ausfall den Angaben zufolge bei fast 21,5 Minuten, in Mecklenburg-Vorpommern mit rund 8,3 Minuten war der Wert am geringsten. Das Umwelt- und Energieministerium Sachsen-Anhalt sieht einen möglichen Grund für die Ausfälle auch in den relativ langen Leitungen über Land.