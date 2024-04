Weltkriegsbombe in Berlin-Schmargendorf gefunden

Berlin - Eine Weltkriegsbombe haben Bauarbeiter am Dienstag in Berlin-Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) entdeckt. Wann die Bombe entschärft wird, entscheide sich erst im Verlauf des Tages, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Erst wenn geklärt sei, welche Führungsgruppe die Entschärfung durchführt, werde sich zeigen, wie viele Menschen evakuiert werden müssen.