In Berlin-Spandau wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Tausende von Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Dann gehen die Bombenentschärfer an die Arbeit.

Die Berliner Polizei war in Spandau nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg stundenlang im Einsatz.

Berlin - Die in Berlin-Spandau entdeckte 100-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft worden. Das sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Rund um den Fundort der Bombe im Ortsteil Hakenfelde hatte die Polizei zuvor einen Sperrkreis eingerichtet. Rund 12.400 Menschen aus der Nachbarschaft mussten am Morgen ihre Wohnungen verlassen.

Am frühen Nachmittag begannen die Arbeiten an der Entschärfung des russischen Blindgängers, der am Mittwochmorgen bei Bauarbeiten gefunden worden war. Sie mussten zwischenzeitlich unterbrochen werden, weil sich noch Personen im Sperrkreis befunden hatten.

In Berlin-Mitte gab es bereits am Morgen Entwarnung: Eine am Donnerstag in der Spree entdeckte Brandbombe wurde von der Polizei als ungefährlich eingestuft und abtransportiert.