Am Mittwoch müssen sich Pendler in Brandenburg auf eine Sperrung der Bahnverbindung zwischen Fürstenwalde und Erkner einstellen. Der Grund ist etwa 100 Kilo schwer.

Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen für die Linie RE 1 eingerichtet.(Symbolbild)

Fürstenwalde - Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Stadtforst Fürstenwalde kommt es am Mittwoch zu einer Sperrung der Bahnverbindung zwischen Fürstenwalde und Erkner. Wie die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) mitteilte, wird von einer Sperrung voraussichtlich zwischen 8.00 und 13.00 Uhr ausgegangen. Es werde ein Ersatzverkehr mit Bussen für die Linie RE 1 eingerichtet.

Es handele sich um eine 100 Kilo schwere Bombe russischer Bauart, teilte der Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburgs auf Anfrage mit. Geplant sei eine kontrollierte Sprengung vor Ort.

Zur Umfahrung kann den Angaben zufolge die RB36 von Frankfurt (Oder) nach Königs Wusterhausen genutzt werden. Über den Sperrkreis und die betroffenen Anwohner gab es noch keine Informationen.