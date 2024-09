In Dresden schauen Experten auf den Pegelstand der Elbe - es besteht Hochwassergefahr. In Sachsen-Anhalt scheint die Lage entspannter.

In Sachsen-Anhalt soll es am Wochenende nur wenig regnen. (Archivbild)

Magdeburg/Leipzig - Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Wochenende erst einmal freundlich und trocken. Erst gegen Abend sei am Sonntag mit Niederschlägen zu rechnen, sagte ein DWD-Experte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Am nassesten solle es im Osten und Süden des Landes werden. Weiter in Richtung Harz komme nur noch wenig bis gar kein Regen mehr an.

Nach Angaben der Hochwasserzentrale waren die Pegelstände der Elbe zuletzt durch ergiebige Niederschläge gestiegen - auch in Sachsen-Anhalt. In Dresden wird ein Wasserstand von vier Metern erwartet. Damit würde die Alarmstufe 1 erreicht. Das bedeutet nach Angabe der Landeshochwasserzentrale in Sachsen unter anderem eine ständige Beobachtung der meteorologischen Lage und der Hochwassersituation im Flussgebiet. In Dresden arbeiten derzeit Einsatzkräfte mit Hochdruck an der zum Teil eingestürzten Carolabrücke.

In der Spitze sollen die Temperaturen am Wochenende in Sachsen-Anhalt laut Wetterdienst bei 19 Grad liegen. Nachlassender Wind lasse das Wetter am Sonntag etwas freundlicher erscheinen als noch am Tag zuvor, so der Experte. Für den Montag werden den Angaben nach 14 bis 18 Grad mit Wolken und Regen erwartet.