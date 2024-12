Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich zu den Feiertagen wechselhaft und ungemütlich. Schnee an Weihnachten wird immer mehr zur Ausnahme.

Magdeburg - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird kurz vor Weihnachten eher ungemütlich. Schnee ist an Heiligabend eine Seltenheit, laut Deutschem Wetterdienst (DWD) könnte es nur in höheren Lagen des Harzes weiß werden.

Am Freitag sorgt ein Tiefausläufer für wechselhaftes Wetter. Es gibt Regen, Schneeregen und Graupelschauer, im Harz auch Schneefall. Die Temperaturen erreichen bis zu acht Grad, im Harz liegt das Thermometer zwischen minus ein und fünf Grad. Auf dem Brocken werden Sturmböen erwartet, mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde.

Am Samstag bleibt es wechselhaft, mit Regen und Schneefall im Harz. Ab Sonntag wird es wieder kühler, und es kann zu Schneeregen und Graupelschauern kommen. Die Temperaturen steigen auf bis zu acht Grad, im Harz auf bis zu sechs.

Weiße Weihnachten unwahrscheinlich

Flächendeckende weiße Weihnachten gab es in Deutschland zuletzt 2010. In den meisten Regionen Sachsen-Anhalts lag in den vergangenen Jahren am Morgen des 24. Dezembers kein Schnee. Eine Ausnahme sei der Brocken, so der DWD.