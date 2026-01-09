Ruhige Straßen in der Nacht – doch mit dem Start des Berufsverkehrs kann sich die Lage in Berlin und Brandenburg schnell ändern.

Potsdam - Am frühen Morgen gibt es auf den Straßen in Berlin und Brandenburg nur wenige Unfälle. Laut Polizei wurde in Brandenburg von Mitternacht bis 7.00 Uhr morgens nur eine einstellige Zahl Verkehrsunfälle gemeldet. Dies entspreche dem Durchschnitt der letzten Tage. Auch in Berlin war die Verkehrslage am frühen Morgen nach Angaben der Polizei ruhig. Doch der Berufsverkehr starte erst und man müsse auch die Wetterlage im Blick behalten, hieß es weiter.