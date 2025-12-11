Die Zahlen der Asylsuchenden sinken stetig. Die Landesaufnahmeeinrichtung in Magdeburg kann ihre Pforten zum Ende des Jahres schließen.

Magdeburg - Die Zahl der Asylsuchenden in Sachsen-Anhalt ist weiter rückläufig. Im November ging sie im Vergleich zum Vorjahresmonat um mehr als 50 Prozent auf 201 Menschen zurück, teilte das Innenministerium in Magdeburg mit. Damit habe sich der Trend der Vormonate fortgesetzt. Bis zum 30. November seien in diesem Jahr 2.694 Asylsuchende nach Sachsen-Anhalt gekommen, im Vorjahreszeitraum seien es noch 4.751 gewesen.

Die Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) in Magdeburg wird zum Ende des Jahres geschlossen. Die LAE in Stendal ist inzwischen vollständig in Betrieb zusätzlich zu der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt.

„Der deutliche Rückgang der Asylzugänge zeigt, dass die vom Bund ergriffenen Maßnahmen wirken“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). „Migration wird wieder gesteuert, geordnet und begrenzt.“ Zieschang begrüßte, dass sich die Innenminister der Europäischen Union jüngst auf erleichterte Rückführungsmöglichkeiten verständigt haben. „Die neue Rückkehrverordnung wird durch verschärfte Mitwirkungsverpflichten mit Sanktionsmöglichkeiten, dauerhafte Einreiseverbote und die gegenseitige Anerkennung von Rückkehrentscheidungen zur weiteren Begrenzung von irregulärer Migration führen.“