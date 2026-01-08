Gas statt Braunkohle: Das Kraftwerk Schkopau als größter Stromversorger in Sachsen-Anhalt will so den CO2-Ausstoß senken und die Versorgung des Chemieparks sichern.

Schkopau/Halle - Das Braunkohlekraftwerk in Schkopau soll bald auf Gas als Brennstoff umsteigen. Es sei eine Zulassung für den vorzeitigen Beginn von Maßnahmen erteilt worden, teilte das Landesverwaltungsamt mit. Geplant ist demnach unter anderem, ein Gas- und Dampfturbinenkraftwerk und eine Industriegasturbinenanlage zu bauen. Bis Ende 2034 muss der Kohleausstieg verwirklicht sein, so ist es gesetzlich festgelegt.

Die neuen Anlagen sollen in Zukunft unter anderem die Versorgung des benachbarten Chemieparks mit Prozessdampf und Strom sowie die Stromerzeugung für das öffentliche Netz sicherstellen - mit deutlich weniger Kohlendioxid-Emissionen als zuvor.

Zentrale Rolle für öffentliche Stromversorgung

Das Kraftwerk wird von der Saale Energie GmbH betrieben. Nach den Angaben des Landesverwaltungsamts ist es der größte Energieversorger in Sachsen-Anhalt mit zentraler Rolle in der öffentlichen Stromversorgung.

Ende November vergangenen Jahres hatte es in dem Kraftwerk gebrannt. Infolgedessen waren beide Kraftwerksblöcke zeitweise außer Betrieb. Andere Kraftwerke hatten die Versorgung übernommen.